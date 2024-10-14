今週の日経225先物は、米国の主力企業の決算を睨んでの相場展開になりそうである。11日の米国市場では、JPモルガン・チェース が発表した7-9月期決算は売上高に相当する純営業収益と一株利益が予想を上回り、4.4％超の上昇となった。ウェルズ・ファーゴ も予想を上回る決算が評価されており、今週決算発表を控えるゴールドマン・サックス・グループ など金融株全般に買いが波及した。
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