中国国家統計局が発表したデータによると、9月の全国生産者物価指数（PPI）は前年同期比で2．8％低下、前月比で0．6％低下した。鉱工業生産指数（IPI）は前年同期比で2．2％低下、前月比で0．8％低下した。1-9月の平均を見ると、PPIは前年同期比で2．0％低下、IPIは前月比で2．1％低下した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）