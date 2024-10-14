米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）、ドジャース（西地区１位）―メッツ（東地区３位）の第２戦は１４日（日本時間１５日）、ロサンゼルスで行われる。試合開始は日本時間午前５時８分。日本のファンにとっては、早朝でつらい時間だ。ドジャースは今季のポストシーズンここまでの６試合、すべて日本時間午前９時〜１０時過ぎの開始で、日本時間１４日の第１戦も９時１５分だった。なぜ、時刻が大幅に変わるのか