落語家の金原亭馬遊（きんげんてい・ばゆう＝本名・高満毅一）さんが、９日に脳室内出血のため死去していたことが１４日、所属の落語協会から発表された。５８歳だった。葬儀は近親者によって執り行われるという。馬遊さんは１９８９年４月に金原亭伯楽に入門。９２年１１月に二ツ目、２００１年９月に真打に昇進し、桂太から馬遊に解明した。同期真打に入船亭扇治、林家きく姫、柳家三太楼ら。最後の寄席の出演は、今年２月１