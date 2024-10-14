【古賀が引退セレモニーで語った選手としての「責任」】10月12日のSVリーグ開幕戦後に行なわれた、日本女子バレー界をけん引してきた古賀紗理那の引退セレモニーは、ひとり語りではなく、元チームメイトがMCをするトークショーの形で進んだ。湿っぽさ、仰々しさを嫌ったのか、あるいは気恥ずかしかったのか。和気あいあいとした会話が続き、花束贈呈から記念撮影という流れだった。SVリーグ開幕戦の引退セレモニーで、NEC川崎の