公式練習を欠席森保一監督率いる日本代表は10月14日、試合会場で北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第4戦のオーストラリア戦に向けた公式練習を実施。主将のMF遠藤航は体調不良でピッチに姿を現さず。ホテルで療養のため、26人で冒頭15分公開の練習を行った。オーストラリア戦は欠場が見込まれる。この日行われた公式会見は当初遠藤が出席予定だったが、代打でMF守田英正になった。日本代表は10月シリーズ、アウェーの