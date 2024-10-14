なぜ神戸山口組No.2が自ら“鉄砲玉”に──10月8日から神戸地裁で行なわれた裁判員裁判に注目が集まっている。冒頭陳述で、中田浩司被告（65）は犯行を全面否認。3日間の公判で検察側が65個にも及ぶ証拠を提出したが、驚きの声が漏れたのは中田被告が逮捕時、所持していた1枚のメモの内容だった。そしてついに中田被告が口を開く時がきたのだった。【前後編の後編。前編を読む】【写真】「山口組名門組織」として名を馳せた山健