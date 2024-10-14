◇シカゴマラソン(13日、シカゴ)女子マラソンで驚異の世界新記録が生まれました。ルース・チェプンゲティッチ選手（ケニア）が2時間9分56秒の世界新記録をマーク。ティギスト・アセファ選手（エチオピア）が持っていた2時間11分53秒を大幅に更新。女子では初のサブテン（2時間10分切り）を達成しました。今年の8月の30歳チェプンゲティッチ選手は、名古屋ウィメンズマラソンで2022年から連覇を達成。これまでの自己ベストは、2022