「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム−ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転に成功した。２−２の七回、ロッテ先発・種市に対し、無死一、二塁で上川畑が送りバントを試みたが、痛恨の捕ゴロ併殺。本拠地に重い空気が漂った。だが、続く田宮がきっちりボールを見極めて四球。２死一、二塁から水野が右中間へ２点三塁打を放った。新庄監督もガッツポーズ。超満員の本拠地も一気に沸き返った。