巨人・阿部慎之助監督（45）が、阪神の第36代監督に就任した藤川新監督との対戦を心待ちにした。現役時代は何度も名勝負を演じた2学年下のライバル。「直接俺と球児が対決することないからね」と冷静だったが「年明けてどういうチームにしてくんのかね、楽しみにしてますよ」と語った。