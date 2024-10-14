大阪府で１４日朝、住宅火災が２件相次ぎ、女性２人が死亡した。午前１０時４０分頃、堺市美原区南余部の住宅から出火し、木造２階建て約７０平方メートルを全焼した。屋内にいた女性が救急搬送されたが、病院で死亡が確認された。一人暮らしの６０歳代女性と連絡が取れておらず、府警黒山署は住人の女性とみて身元の確認を進める。同４５分頃には、和泉市小田町の木造２階建て住宅でも火事があり、女性が死亡した。府警和泉