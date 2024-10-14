漬物店の倒産などの件数が過去最多ペースです。帝国データバンクによりますと、小売店向けに漬物を生産・販売する「漬物店」の倒産や廃業は、2024年1月から9月までで合わせて26件となり、年間で過去最多となる可能性があるということです。消費量が減る一方で、原材料費や人件費が上昇し、店舗代表者の高齢化が進むなど、漬物店をとりまく環境は厳しさを増しています。帝国データバンクは、「6月から漬物製造が保健所による営業許