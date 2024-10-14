サッカー日本代表は１４日、北中米Ｗ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（１５日）に向けて、試合会場の埼玉スタジアムで記者会見と練習を行った。試合前日の練習に主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が体調不良で不参加。日本協会によると、今日症状が分かったという。練習に先立って行われた会見には森保一監督と、ＭＦ守田英正（スポルティング）が出席した。遠藤は１０日のサウジアラビア戦（２〇０）はボランチでフル出場