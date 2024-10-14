「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが１４日までにＳＮＳを更新し、米国で受けた自身３度目の頸椎（けいつい）手術後の様子を公開した。ＹＯＳＨＩＫＩは今年に入り、持病の首痛が悪化。米カリフォルニア州ビバリーヒルズのシダーズ・シナイ・メディカルセンター（Ｃｅｄａｒｓ‐ＳｉｎａｉＭｅｄｉｃａｌＣｅｎｔｅｒ）で、現地時間８日に首の手術を受け、９日に自身のＸ（旧ツイッター）で手術が成功したと報告。イン