サッカー日本代表は15日に埼玉スタジアムでW杯アジア最終予選第4戦でオーストラリア戦に臨む。14日は会場で全体練習を行ったが、主将のMF遠藤航（31＝リバプール）は不参加だった。日本協会（JFA）は「体調不良のためホテルで静養中」と説明。練習前に行われた前日会見には遠藤に代わってMF守田英正（29＝スポルティング）が出席していた。