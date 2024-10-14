◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第３戦日本ハム―ロッテ（１４日・エスコンフィールド）日本ハム・水野達稀内野手が「９番・遊撃」で先発し、同点の７回２死一、二塁から勝ち越しの２点適時三塁打を放った。前日にサヨナラ勝ちを収め、１勝１敗で迎えた第３戦。２―２の７回に四球と相手失策で無死一、二塁としたが、送りバントを試みた上川畑大悟内野手が「２―５―３」で痛恨のダ