今回、Ray WEB編集部は友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはレイナという、友だちがいます。ある日彼女はSNSで「フォロワー整理します」と投稿をし……？主人公は自身のSNSを見て、驚いた様子です。一体彼女になにがあったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：偲あわせて読みたい&#128150;【後編】友だちからリムられた？！フォロワー整理するって…