ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、ドイツ代表で長期政権を築く可能性に言及した。13日、ドイツメディア『SPORT1』が報じた。現在37歳のナーゲルスマン監督はホッフェンハイム、ライプツィヒ、バイエルンでの指揮を経て、2023年9月にハンジ・フリック前監督の後任としてドイツ代表の監督に就任。自国開催のEURO2024ではベスト8敗退に終わったものの、FIFAワールドカップ26に向けたチーム作りはドイツサッカー