衆院選はあす公示日を迎えます。各党の論戦が本格化するなか、自民党の裏金事件で安倍派に解散を迫ったあの議員が地元で“禊ぎ”の選挙戦に臨んでいました。週末、地元の祭りに参加するのは宮沢博行元衆院議員。今回の選挙には“無所属”で挑みます。有権者「無所属じゃ多分無理。今回の選挙も無所属で出馬しても無理だと思う」宮沢博行氏「まあ、やるしかないです」宮沢氏と言えば…自民党宮沢博行 衆院議員（当時）