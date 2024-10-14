落語家の金原亭馬遊（きんげんてい・ばゆう）さん（本名・高満毅一＝たかみつ・きいち）が9日に脳室内出血のため死去したと14日、落語協会が発表した。58歳だった。葬儀は近親者にて執り行われるという。馬遊さんは、1989年（平成元）に金原亭伯楽に入門。92年11月に二ツ目昇進、01年09月に真打昇進し「馬遊」と改名した。最後の寄席の出演は、今年2月17日の黒門亭だった。