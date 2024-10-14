鈴木伸之が主演するドラマ「バントマン」（東海テレビ・フジテレビ系）がの第1話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、中日ドラゴンズの全面協力で実現したスポーツ・エンターテインメントドラマ。元プロ野球選手の主人公・柳澤大翔（鈴木）が戦力外通告を受け、華やかなホームランバッターから一転、第2の人生では誰かの幸せを願いバントを打ち続けようともがく生きざまを描く。中日ドラゴンズのスラッガ