物議を醸した写真ロウソクが刺さったケーキを持つ男性と、それを祝う周囲の人々。一見、何の変哲もない「誕生日会」の光景を捉えた一枚の写真のようにも見えるが――。「誕生日ケーキを持つ男性の隣に写るのは、住吉会系の暴力団員であるX氏です。そして、彼の周囲にいる人間は青梅市議会議員と青梅市の職員なのです。『不適切交際なのではないか』と職員の間では噂が広がっているようです」(青梅市関係者)反社会的勢力との会合は