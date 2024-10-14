◇出雲全日本大学選抜駅伝（2024年10月14日出雲大社前─出雲ドーム前の6区間45・1キロ）学生3大駅伝の幕開けを告げる一戦は、国学院大が2時間9分24秒で5年ぶり2度目の優勝を飾った。駒大はアンカー決戦で篠原倖太朗（4年）が国学院大の平林清澄（4年）に及ばず、2時間10分4秒の2位で3連覇を逃した。平林が充実の笑みを浮かべる一方で篠原は号泣と残酷なコントラストが描かれた。駒大の大八木弘明総監督は平林と握手をか