石破茂首相（自民党総裁）は衆院選が公示される１５日の第一声を、福島県いわき市の小名浜魚市場南側広場で行う。同党が１４日発表した。東日本大震災からの復興や、東京電力福島第１原発の処理水放出の安全性を訴える。１５日は同県石川町、二本松市、仙台市でも演説する。