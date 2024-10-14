週明け１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比６６．５８ポイント（２．０７％）高の３２８４．３２ポイントと反発した。買い戻しが優勢となる流れ。上海総合指数は先週、約２週ぶりの安値を付けていた。中国当局の景気支援策に対する期待感も改めて強まる。週末１２日に開かれた財政部の会見では、財政支援で景気を支える方針が示されたが、具体的な規模などに言及がなく、ポジティブサプライズに