2024年10月14日、北中米ワールドカップのアジア最終予選でオーストラリア代表と戦う日本代表が前日会見を実施。「監督に指名されて」選手代表として登壇した守田英正はオーストラリア戦での攻守のポイントを訊かれると、次のように答えた。「明日の試合に限った話ではないですが、まず先制点がキーポイントになります。サウジアラビア戦でも２-０で終わりましたが、自分たちの時間帯じゃないところでも守り切ってゼロに抑えたこ