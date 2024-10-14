現役時代は柏レイソルやジェフユナイテッド千葉などで活躍した増嶋竜也氏が、10月14日にTBS系列で放送されたサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。ロングスローの極意を語った。番組ではロングスローについて、J１昇格初年度で優勝争いを展開しているFC町田ゼルビアが多用している影響か、リーグ全体で増えていると注目する。そのなかで、現役時代に得意としており、「（自身を）初代ロングスロワーと言っていいんじゃな