14日午後、ソウルCGV龍山（ヨンサン）アイパークモールで映画「午後4時」のメディア向け試写会および記者懇談会が行われ、オ・ダルス、チャン・ヨンナム、キム・ホンパ、ソン・ジョンウ監督が出席した。・オ・ダルス、Netflix「イカゲーム2」に出演決定…イ・ジョンジェ＆コン・ユらと共演・チョン・ヘイン＆チョン・ソミンら出演の新ドラマ「となりのMr.パーフェクト」豪華ラインナップを公開