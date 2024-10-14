女子ゴルフの元世界ランキング１位、宮里藍さんによるジュニアのイベント「宮里藍インビテーショナルＳＵＮＴＯＲＹ」は１４日、沖縄・ＰＧＭゴルフリゾート沖縄で最終日が行われ、１７歳の吉崎マーナ（沖縄カトリック高）が優勝した。宮里さんは第５回にして初めて故郷沖縄での開催がかない「ようやく実現できた」と喜びを口にした。表彰式では「引退して今年で７年目になる。毎年この大会を通じて可能性のあるたくさんの選手