スポーツ庁や日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）などが主催するスポーツの日の恒例イベント「スポーツ祭り」が１４日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンター周辺で行われた。レスリング、陸上、ボクシングなど、さまざまな競技のトップアスリートが小学生を中心とした約１２００人と交流し、スポーツの楽しさを伝えた。ボクシングはパリ五輪男子７１キロ級代表の岡沢セオン（ＩＮＳＰＡ）が講師を務めた。参加した