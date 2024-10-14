BE:FIRST「Sailing」ジャケ写 BE:FIRSTの最新曲「Sailing」が11月4日に配信リリースされることが決定した。さらに「Sailing」の楽曲の一部が「ONE PIECE NEWS」で先行公開されている。【動画】ONE PIECE NEWS #1 2024.10.13OA10月27日から放送スタートするTVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編 エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を