中国国務院台湾事務弁公室、頑迷な「台湾独立」分子への処罰発表【新華社北京10月14日】中国国務院台湾事務弁公室は14日、暴力的な分裂分子を訓練し、台湾海峡での暴力的衝突をあおったとして、頑迷な「台湾独立」分子2人と彼らが支持する機関への処罰を発表した。