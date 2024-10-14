落語家・金原亭馬遊（きんげんてい ばゆう）さんが、脳室内出血のため、亡くなっていたことが、一般社団法人落語協会の公式サイトで公表されました。５８歳でした。葬儀は近親者にて執り行われるということです。 【写真を見る】落語家・金原亭馬遊さん（５８）死去脳室内出血のため【金原亭馬遊さんプロフィール※公式サイトより引用※】本名：高満毅一生年月日：1966年09月01日出身地：北海道根室市出囃子：品