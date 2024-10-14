神奈川・川崎市の多摩川河川敷付近で14日朝早く、高齢の男性が複数の男に襲われて負傷し、警察は男らの行方を追っています。午前4時半過ぎ、川崎市中原区の多摩川河川敷付近で男らに襲われた男性が交番に駆け込み通報しました。男性は70代から80代で河川敷で生活しているとみられ、棒状のもので頭部などを殴られ鼻から出血するなどのけがをしました。男性は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。