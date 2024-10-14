結婚を控えたカップルにとって、親族間の意見の衝突は予期せぬトラブルの元となりがちです。今回は、義母の言動に困惑した際の適切な対処法をいくつか見ていきましょう。全員で話し合いを持つ意見の対立が生じた際には、まずは家族全員で集まり、それぞれの意見を出し合うことが大切です。このとき、お互いの立場や感情を理解し合うことが、問題解決への近道となります。第三者の意見を参考にする専門家の助言を求めるのも一つの方