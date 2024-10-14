Jリーグの野々村芳和チェアマン（52）が14日、サッカー戦術系YouTuber、レオザフットボール（Leothefootball）氏がパーソナリティーを務める新番組、NHKラジオ第1（R1）の「2050フットボール」（後3・05）に出演。Jリーグの2026年からのシーズン秋春制移行について改めて説明した。「移行する理由はいっぱいあると思いますよ。移行した方がいいと20年以上前から現場の人たちは言っているわけで」とした上で、「（Jリーグに