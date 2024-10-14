元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が１２日付で自身のＳＮＳを更新。日本テレビで放送中のドラマ「離婚弁護士スパイダー」のオフショットを公開した。「コピー機まで、一緒に資料刷りに行きませんか？」と投稿。ＯＬ姿で机に肘を付き、誘うような表情でこちらを見つめる様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「こんなカワイイ後輩がいたら、仕事頑張れる」「ＯＬ服似合いすぎ」「元気もらえる笑顔」といった声が