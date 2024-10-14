トレンドに合わせて気軽に変えたいリップメイク。そこで今回は、実際に使用したアイテムの中から今シーズンの大人メイクにおすすめの高い実力ながらプチプラの「最新リップメイクアイテム」を３種紹介します。&#127804;とろツヤ感で最旬の唇へ。要チェック【KATE】新タイプの「リップモンスター」が新登場大人気「リップモンスター」から登場！落ちにくく乾燥しづらい“とろツヤモンスター”まずおすすめしたいのが、リキッドリッ