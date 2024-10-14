女優・高橋由美子（５０）が１４日、大阪市内で舞台「ＳｉｌｅｎｔＳｋｙ」（１０月１８日〜２７日、東京・俳優座劇場。１１月１日〜４日、大阪・ＡＢＣホール）の取材会に出席した。日本初演となる同作は、１９００年代前半に実在した米国の天文学者、ヘンリエッタ・スワン・レヴィットの物語。高橋は主人公の妹で、音楽を愛しあたたかで家庭的なマーガレット役を演じる。今回はピアノの演奏、賛美歌の独唱に挑戦。ピアノに