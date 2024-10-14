韓国の男性グループ「RIIZE」のスンハンが13日、グループを脱退した。聯合ニュースなどが報じた。結婚発表の山本舞香＆マイファスHiro、ラブラブ動画を公開聯合ニュースによると、グループの所属事務所SMエンターテインメント内のウィザードプロダクションが、「スンハンがメンバーとファンのためにグループを去るという意思を表明した」と発表したとしている。スンハンは昨年9月にデビューも、練習生時代にプライベートで撮影した