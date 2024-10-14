14日、大同生命SV.LEAGUE MENの第1節GAME2が行われ、サントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。 サントリーはアウトサイドヒッター（OH）に髙橋藍とデ・アルマス・アライン、ミドルブロッカー（MB）に小野寺太志と鬼木錬、セッター（S）に大宅真樹、オポジット（OP）にドミトリー・ムセルスキー、リベロ（L）に藤中颯志をスタメンに起用した。 対する