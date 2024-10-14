◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１４日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）国学院大が、２時間９分２４で、２０１９年以来、５年ぶり２度目の優勝を果たした。学生３大駅伝も２勝目。４０秒差の２位は駒大、１分差の３位は青学大だった。今年１月の第１００回箱根駅伝を大会新記録で圧勝した青学大の青学大の原晋監督は「かっとばせ！大作戦」を掲げて、６年ぶりの出雲駅