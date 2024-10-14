歌手Ｊｅｓｓｉに写真撮影を要請したファンが暴行を受けた事件に関連し、警察がＪｅｓｓｉを召喚することを検討している。ソウル江南（カンナム）警察署の関係者は１４日、「Ｊｅｓｓｉを含めて現場にいた人たちを順に呼んで取り調べを行うことを検討している」と話した。先月２９日未明、ソウル江南区狎鴎亭洞（アプクジョンドン）で未成年者のファンがＪｅｓｓｉに近づいて写真撮影を要請したところ、Ｊｅｓｓｉの周囲にいた男Ａ