民音社のユーチューブ放送は登録者が２５万人にのぼる有名チャンネルだ。出版社チャンネルらしく１０日晩には海外文学チーム担当者が３人出演し、ノーベル文学賞の発表を待ちながら生放送をした。ここで紹介した有力候補はすべて外国の作家だった。８時にスウェーデンで受賞者を発表する映像で韓江（ハン・ガン）とサウスコリアが聞こえた。全員が戸惑う表情だった。「韓江？韓…江？」。口に手であてて凍りついた出演陣は５秒ほ