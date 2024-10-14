まだ高温傾向が続きますが、次の週末にこの時期としては強い寒気が南下するでしょう。北海道の上空1500メートル付近には平地で雪が降る目安のマイナス6℃以下の寒気が流れ込む予想です。北海道は山地を中心に雪が降り、平地でも雪の可能性。夏日が続出している本州も気温が急降下。季節が進むでしょう。18日頃まで高温傾向今年は季節の進みが遅く、今日14日(月)も最高気温は全国的に平年を上回り、関東から九州は広く夏日(最高気温