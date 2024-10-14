「EXILE」「三代目JSOULBROTHERS」のメンバーの岩田剛典（35）が13日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。「親を裏切った瞬間」を明かした。中学から大学まで慶応ボーイという華麗な経歴で知られる岩田。高校でダンスにハマり、大学の時にEXILEのオーディションを受け合格した。就職の内定を蹴って芸能界の道に進むことになり、母に電話で報告した。「そもそもオーディションを受けることも言っ