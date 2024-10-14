「ＣＳパ・ファーストＳ・第３戦、日本ハム−ロッテ」（１４日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄監督が、ＣＳ仕様の継投を披露した。シーズン中は守護神を務めた田中正を五回途中から投入し、相手の攻撃を寸断させた。先発・北山が五回２死から角中に四球を与えると、ソトを迎える場面で田中正にスイッチ。シーズン中は抑えを務めた右腕を５回途中２番手で起用した。田中正はソトを１５６キロの直球で３球三振に仕留め