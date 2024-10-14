2024年10月14日、北中米ワールドカップのアジア最終予選でオーストラリア代表と戦う日本代表の前日会見が行なわれた。森保一監督とともに登壇した守田英正はまず「サウジアラビアで良い戦いができて、サポーターの期待が高まっての試合なので勝って代表ウィークを終えたいです」と意気込みを述べた。なぜキャプテンの遠藤航ではなく、この日は選手代表として“意外な登壇者”守田が公式会見に出席したのか。その問いに本人は「