大阪府八尾市の民家で、75歳の妻が首を絞められた後、搬送先の病院で死亡しました。警察は殺人未遂の疑いで73歳の夫を逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、大阪府八尾市の無職・白木秀二郎容疑者(73)です。10月14日午後0時35分ごろ、「妻の首を絞めて殺した」と白木容疑者から警察に通報がありました。警察官が駆け付けたところ、住宅のリビングと廊下の間で妻のみず子さん(75)が仰向けで意識がない状態で倒れ