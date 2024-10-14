現地10月15日に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第４節で、オーストラリア代表と対戦する日本代表の森保一監督とMFの守田英正が14日、会場となる埼玉スタジアム2002で行なわれた記者会見に登壇した。ここまで今予選３連勝の森保ジャパンは、３試合でスタメンを１か所しか変更していない。３−４−２−１の２シャドーの一人は南野拓実で、もう一枚を中国戦（７−０）では久保建英、バーレーン戦（５−０）で